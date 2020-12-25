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Стало известно место проведения поединка Кубка Дэвиса Украина — Израиль

Киев • УНН

 • 18505 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сайт “Большого тенниса Украины” опубликовал место проведения поединка сборной Украины по теннису в Кубке Дэвиса против национальной команды Израиля, передает УНН.

Стало известно место проведения поединка Кубка Дэвиса Украина — Израиль

Поединок украинской и израильской сборных в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса, который должен был состояться осенью 2020 года, был перенесен на весну сезона 2021. Известно, что матч пройдет 5-6 марта на закрытом хардовому корте клуба “Marina Tennis Club” в селе Погребы Киевской области.

Ранее команды дважды играли друг с другом на Кубке Дэвиса: в 1999 году украинцы выиграли со счетом 3:2, а в сезоне 2017 года одержали победу со счетом 5:0.

Напомним, в марте 2020 года “сине-желтые” победили в матчевом противостоянии в плей-офф Первой Мировой группы против сборной Китайского Тайбэя. Команда Андрея Медведева отыгралась со счета 0:2 после первого игрового дня, чего раньше в Кубке Дэвиса нашим теннисистам сделать не удавалось.

Украинские Национальные Новости

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