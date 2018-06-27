Стало відомим місце проведення першого поєдинку України в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Зустріч першого туру Ліги націй Чехія — Україна пройде в адміністративному центрі Злинського краю — місті Угерске-Градіште, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Поєдинок відбудеться 6 вересня у 25-тисячному місті на Міському стадіоні Мирослава Валенти, який є домашньою ареною ФК "Словацко" й може вмістити на своїх трибунах 8 тисяч глядачів.
Примітно, що збірна Чехії приймала суперників на Міському стадіоні Мирослава Валенти уже двічі у своїй історії. У 2006 році в товариському матчі чехи програли Сербії (1:3), а у 2009-му у кваліфікації до ЧС-2010 обіграли Сан-Марино (7:0).
Як повідомляв УНН, Федерація футболу України оприлюднила календар матчів національної команди на 2018 рік.