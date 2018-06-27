Стало известно место проведения первого поединка Украины в Лиге наций

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 28146 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 76695 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103551 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118963 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138981 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144403 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182492 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156988 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143072 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130690 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Встреча первого тура Лиги наций Чехия - Украина пройдет в административном центре Злинский края - городе Угерске-Градиште, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Поединок состоится 6 сентября в 25-тысячном городе на Городском стадионе Мирослава Валенти, который является домашней ареной ФК "Словацко" и может вместить на своих трибунах 8000 зрителей.

Примечательно, что сборная Чехии принимала соперников на Городском стадионе Мирослава Валенти уже дважды в своей истории. В 2006 году в товарищеском матче чехи проиграли Сербии (1:3), а в 2009-м в квалификации к ЧМ-2010 обыграли Сан-Марино (7: 0).

Как сообщал УНН, Федерация футбола Украины обнародовала календарь матчей национальной команды на 2018 год.

Украинские Национальные Новости

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