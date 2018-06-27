Стало известно место проведения первого поединка Украины в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Встреча первого тура Лиги наций Чехия - Украина пройдет в административном центре Злинский края - городе Угерске-Градиште, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.
Поединок состоится 6 сентября в 25-тысячном городе на Городском стадионе Мирослава Валенти, который является домашней ареной ФК "Словацко" и может вместить на своих трибунах 8000 зрителей.
Примечательно, что сборная Чехии принимала соперников на Городском стадионе Мирослава Валенти уже дважды в своей истории. В 2006 году в товарищеском матче чехи проиграли Сербии (1:3), а в 2009-м в квалификации к ЧМ-2010 обыграли Сан-Марино (7: 0).
Как сообщал УНН, Федерация футбола Украины обнародовала календарь матчей национальной команды на 2018 год.