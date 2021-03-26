Стало відомим ім'я найкориснішого футболіста збірної України у матчі з Францією

Деталі

Найкориснішим гравцем збірної України у виїзному поєдинку з командою Франції (1:1) за оцінками “InStat” став захисник “синьо-жовтих” Олександр Караваєв. Рейтинг ефективності його гри склав 323 бали.

Крім гольової передачі, захисник збірної України виграв 60 відсотків єдиноборств, скоїв 11 відборів і перехоплень. У трійку найкращих гравців “синьо-жовтих” також увійшли Микола Шапаренко (316) і Сергій Сидорчук (303), а найвищу оцінку в матчі отримав крайній захисник французів Ернандес (351).

Довідка

Караваєв провів дебютний матч за національну збірну наприкінці 2015-го року проти Македонії в якій одразу відзначився результативним пасом. Загалом в його активі 28 поєдинків та один гол за збірну України.