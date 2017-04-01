"Сталкера", який намагався потрапити до Чорнобильської зони, затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Учора в Київській області, близько опівночі, прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону, спільно з представниками Національної поліції виявили громадянина України, який намагався перетнути загороджувальний паркан тилової межі зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
За інформацією прес-служби, правопорушником виявився житель Черкас, який пішки намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.
Наразі, співробітниками поліції на 48-ми річного екстримала складені адміністративні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Житомирські прикордонники затримали трьох "сталкерів"