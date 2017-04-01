"Сталкера", який намагався потрапити до Чорнобильської зони, затримали

За інформацією прес-служби, правопорушником виявився житель Черкас, який пішки намагались потрапити до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

Наразі, співробітниками поліції на 48-ми річного екстримала складені адміністративні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення.

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