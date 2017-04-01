"Сталкера", который пытался попасть в Чернобыльскую зону, задержали

По информации пресс-службы, правонарушителем оказался житель Черкасс, который пешком пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

Сейчас сотрудниками полиции на 48-летнего экстремала составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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