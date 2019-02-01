Стали відомими учасники Матчу усіх зірок НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національна баскетбольна асоціація (НБА) оголосила імена стартових п’ятірок та резервних гравців збірних Сходу і Заходу на Матчі усіх зірок, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Капітанами команд стали гравці за яких було віддано найбільшу кількість голосів: на Сході грек Янніс Адетокумбо з “Мілуокі”, на Заході Леброн Джеймс із “Лейкерс”.
Крім Адетокумбо в старті Сходу вийдуть ще Джоель Ембіід (“Філадельфія”), Кайрі Ірвінг (“Бостон”), Кавай Леонард (“Торонто”), Кемба Уолкер (“Шарлотт”).
За Джеймса також зіграють Стефен Каррі (“ГСВ”), Джеймс Харден (“Х’юстон”), Пол Джордж (“Оклахома”), Кевін Дюрент (“ГСВ”).
Резервісти Західної конференції: Ентоні Девіс (“Нью-Орлеан Пеліканс”), Расселл Вестбрук (“Оклахома-Сіті Тандер”), Карл-Ентоні Таунс (“Міннесота Тімбервулвз”), Ламаркус Олдрідж (“Сан-Антоніо Сперс”), Демьєн Ліллард (“Портленд Трейл Блейзерс”), Клей Томпсон (“Голден Стейт Ворріорс”) і Нікола Йокич (“Денвер Наггетс”).
До вашої уваги резервісти Східної конференції: Бредлі Біл (“Вашингтон Візардс”), Блейк Гріффін (“Детройт Пістонс”), Кайл Лоурі (“Торонто Репторс”), Кріс Міддлтон (“Мілуокі Бакс”), Віктор Оладіпо (“Індіана Пейсерс”), Бен Сіммонс (“Філадельфія Сіксерс”) і Нікола Вучевіч (“Орландо Меджик”).
Примітно, що Віктора Оладіпо замінить інший гравець, адже представник “Індіани” зазнав важкої травми і вибув до кінця сезону.
Відзначимо, що запасних гравців вибирали тренери команд.
Додамо, що 7 лютого капітани команд виберуть гравців своїх команд, право першого вибору отримав Леброн Джеймс. Сама гра пройде 17-го лютого.