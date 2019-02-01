Стали известны участники Матча всех звезд НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила имена стартовых пятерок и резервных игроков сборных Востока и Запада на Матче всех звезд, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Капитанами команд стали игроки при которых было отдано наибольшее количество голосов: на Востоке грек Яннис Адетокумбо с “Милуоки”, на Западе Леброн Джеймс из “Лейкерс”.
Кроме Адетокумбо в старте Востока выйдут еще Джоэль Ембиид (“Филадельфия”), Кайри Ирвинг (“Бостон”), Кавай Леонард (“Торонто”), Кембридже Уолкер (“Шарлотт”).
За Джеймса также сыграют Стивен Карри (“ГСВ”), Джеймс Харден (“Хьюстон”), Пол Джордж (“Оклахома”), Кевин Дюрэнт (“ГСВ”).
Резервисты Западной конференции Энтони Дэвис (“Нью-Орлеан Пеликанс”), Расселл Уэстбрук (“Оклахома-Сити Тандер”), Карл Энтони Таунс (“Миннесота Тимбервулвз”), Ламаркус Олдридж (“Сан-Антонио Сперс”), Дэмьен Лиллард (“Портленд Трэйл Блэйзерс”), Клей Томпсон (“Голден Стэйт Уорриорз”) и Никола Йокич (“Денвер Наггетс”).
Вашему вниманию резервисты Восточной конференции: Брэдли Бил (“Вашингтон Уизардс”), Блейк Гриффин (“Детройт Пистонс”), Кайл Лоури (“Торонто Рэпторс”), Крис Миддлтон (“Милуоки Бакс”), Виктор Оладипо (“Индиана Пэйсерс”), Бен Симмонс (“Филадельфия Сиксерс”) и Никола Вучевич (“Орландо Мэджик”).
Примечательно, что Виктора Оладипо заменит другой игрок, ведь представитель “Индианы” получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона.
Отметим, что запасных игроков выбирали тренеры команд.
Добавим, что 7 февраля капитаны команд выберут игроков своих команд, право первого выбора получил Леброн Джеймс. Сама игра пройдет 17 февраля.