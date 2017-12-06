Стали відомими суперники збірних України U-17 і U-19 в еліт-раундах ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Збірні команди України, сформовані з гравців 1999 і 2001 років народження, отримала суперників в еліт-раундах футбольних чемпіонатів Європи 2017/18. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
"Синьо-жовта" команда 19-річних потрапила до групи 4, де за вихід до фінальної стадії позмагається з командами Румунії, Швеції та Сербії. Матчі еліт-раунду пройдуть навесні у Румунії 21, 24 та 27 березня.
До фінального раунду Євро-2017/2018 потрапить найкраща збірна з кожної групи. Сім переможців квартетів доєднаються до господарів турніру Фінляндії, де й пройде турнір з 16-29 липня.
Зазначимо, що у жовтні підопічні Олександра Петракова здобула три перемоги у кваліфікаційному раунді, здолавши збірні Албанії, Норвегії та Чорногорії.
Натомість юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2001 року народження, потрапила до групи 1 еліт-раунду і посперечається за вихід до шістнадцятки найкращих, що збереться у фінальній частині турніру у травні 2018 року в Англії, із командами Чехії, Сербії та діючим чемпіоном Європи у цій віковій категорії – збірною Іспанії.
Примітно, що вісім переможців груп та сім кращих других місць за показниками зустрічей із першими та третіми командами груп приєднаються до збірної Англії у фінальній частині Євро-2018, яка триватиме з 4 по 20 травня.
Як повідомляв УНН, у Кремлівському палаці в Москві пройшла процедура жеребкування фінальної частини 21-го чемпіонату світу з футболу, що проходитиме в Росії у 2018-му році.