Стали известны соперники сборных Украины U-17 и U-19 в элит-раундах ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сборные Украины, сформированные из игроков 1999 и 2001 годов рождения, получила соперников в элит-раундах футбольных чемпионатов Европы 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
"Сине-желтая" команда 19-летних попала в группу 4, где за выход в финальную стадию сразится с командами Румынии, Швеции и Сербии. Матчи элит-раунда пройдут весной в Румынии 21, 24 и 27 марта.
До финального раунда Евро-2017/2018 попадет лучшая сборная из каждой группы. Семь победителей квартетов присоединятся к хозяевам турнира Финляндии, где и пройдет турнир по 16-29 июля.
Отметим, что в октябре подопечные Александра Петракова одержала три победы в квалификационном раунде, преодолев сборные Албании, Норвегии и Черногории.
Юношеская сборная команда Украины, сформированная из игроков 2001 года рождения, попала в группу 1 элит-раунда и поспорит за выход в шестнадцатеричные лучших, что соберется в финальной части турнира в мае 2018 года в Англии, с командами Чехии, Сербии и действующим чемпионом Европы в этой возрастной категории - сборной Испании.
Примечательно, что восемь победителей групп и семь лучших вторых мест по показателям встреч с первыми и третьими командами групп присоединятся к сборной Англии в финальной части Евро-2018, которая пройдет с 4 по 20 мая.
Как сообщал УНН, в Кремлевском дворце в Москве прошла процедура жеребьевки финальной части 21-го чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.