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Стали відомими склади кошиків жеребкування фінальної частини ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Після того, як збірна Перу стала володарем останньої путівки на чемпіонат світу з футболу-2018, повністю визначився склад чотирьох кошиків майбутнього жеребкування фінальної частини турніру, передає УНН з посиланням на сайт ФІФА.

Згідно із затвердженою раніше процедурою фінального жеребкування, всі команди потраплять в кошики з 1-го по 4-ю відповідно зі спортивним принципом, при цьому в кожну корзину увійдуть по вісім збірних.

Таким чином, команди були розподілені по кошиках на підставі Світового рейтингу ФІФА, опублікованого в жовтні 2017 року, в порядку убування, при цьому сім команд з найвищим рейтингом, а також Росія як господарка турніру потрапили в кошик 1.

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Розподіл команд по корзинам виглядає наступним чином:

Кошик 1: Росія, Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща, Франція.

Кошик 2: Іспанія, Перу, Швейцарія, Англія, Колумбія, Мексика, Уругвай, Хорватія.

Кошик 3: Данія, Ісландія, Коста-Ріка, Швеція, Туніс, Єгипет, Сенегал, Іран.

Кошик 4: Сербія, Нігерія, Австралія, Японія, Марокко, Панама, Південна Корея, Саудівська Аравія.

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Варто відзначити, що в одну групу, як і на попередніх турнірах, не може потрапити більше однієї команди від конфедерації, за винятком УЄФА, яка може мати дві команди в одній групі.

Додамо також, жереб пройде 1 грудня у Москві.

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