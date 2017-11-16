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Стали известны составы корзин жеребьевки финальной части ЧМ-2018

Стали известны составы корзин жеребьевки финальной части ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. После того, как сборная Перу стала обладателем последней путевки на чемпионат мира по футболу-2018, полностью определился состав четырех корзин предстоящей жеребьевки финальной части турнира, передает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Согласно утвержденной ранее процедурой финальной жеребьевки, все команды попадут в корзины с 1-го по 4-й соответственно со спортивным принципом, при этом в каждую корзину войдут по восемь сборных.

Таким образом, команды были распределены по корзинам на основании Всемирного рейтинга ФИФА, опубликованного в октябре 2017 года, в порядке убывания, при этом семь команд с наивысшим рейтингом, а также Россия как хозяйка турнира попали в корзину 1.

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Распределение команд по корзинам выглядит следующим образом:

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия.

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

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Стоит отметить, что в одну группу, как и на предыдущих турнирах, не может попасть больше одной команды от конфедерации, за исключением УЕФА, которая может иметь две команды в одной группе.

Добавим также, жребий пройдет 1 мая в Москве.

Украинские Национальные Новости

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