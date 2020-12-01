Стали відомими 11 учасників Євробаскета-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Після листопадового кваліфікаційного вікна ЄвроБаскета-2022 стали відомі 11 команд, які гарантували собі місця в фінальному турнірі, передає УНН з посиланням на ФБУ.
До організаторів чемпіонату Європи з Чехії, Грузії, Німеччини та Італії долучилися ще сім команд. А саме — Україна, Греція, Боснія і Герцеговина, Словенія, Хорватія, Іспанія, Ізраїль.
Примітно, що 13 учасників фінального турніру мають визначитися в заключному вікні кваліфікації — в лютому 2021 року.
Додамо, чемпіонат Європи-2021, який проходитиме в 2022 році прийматимуть чотири країни — Німеччина, Грузія, Чехія та Італія.