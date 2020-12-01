Стали известны 11 участников Евробаскета-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. После ноябрьского квалификационного окна Евробаскета-2022 стали известны 11 команд, которые гарантировали себе места в финальном турнире, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
К организаторам чемпионата Европы из Чехии, Грузии, Германии и Италии присоединились еще семь команд. А именно — Украина, Греция, Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия, Испания, Израиль.
Примечательно, что 13 участников финального турнира должны определиться в заключительном окне квалификации — в феврале 2021 года.
Добавим, чемпионат Европы-2021, который пройдет в 2022 году будут принимать четыре страны — Германия, Грузия, Чехия и Италия.