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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 11487 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 25824 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 47226 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 72229 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105440 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110232 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Стали известны 11 участников Евробаскета-2022

Стали известны 11 участников Евробаскета-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. После ноябрьского квалификационного окна Евробаскета-2022 стали известны 11 команд, которые гарантировали себе места в финальном турнире, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

К организаторам чемпионата Европы из Чехии, Грузии, Германии и Италии присоединились еще семь команд. А именно — Украина, Греция, Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия, Испания, Израиль.

Примечательно, что 13 участников финального турнира должны определиться в заключительном окне квалификации — в феврале 2021 года.

Добавим, чемпионат Европы-2021, который пройдет в 2022 году будут принимать четыре страны — Германия, Грузия, Чехия и Италия.

Украинские Национальные Новости

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