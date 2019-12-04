Стали відомі результаті судово-медичної експертизи у справі загибелі підлітка у Прилуках
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З’явились результати судово-медичної експертизи у справі загибелі підлітка у Прилуках. Встановлено, що смерть хлопця настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження головного мозку, а версія, що його збив поїзд, була спростована. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації національної поліції України.
“Наразі ми вже маємо результати судово-медичної експертизи, яка проводилася у Києві. Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку. Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які нанесли руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована”, — сказав начальник Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Володимир Поліщук.
Повідомляється, що під час слідства провели 7 відтворень на місці події, де виявили тіло загиблого. Було допитано майже 460 осіб, проведено 21 огляд місця події, призначено 37 судових експертиз.
“Відповідно до висновку судового експерта, при розтині печінки та нирок загиблого виявили 0,74 проміле алкоголю, а у крові померлого — кофеїн. Під час допиту експерта буде з’ясовано, яким чином ця речовина потрапила в організм: внаслідок споживання кави чи енергетичних напоїв”, — зазначили в управлінні комунікацій.
Також зазначається, що одна із судових експертиз спростовує інформацію, що під нігтями хлопчика знайдено епітелій та ДНК іншої особи.
Вказано, що у провадженні заплановане проведення ще декількох експертиз, зокрема комплексної та комісійної судово-медичної, медико-криміналістичної та медико-психолого-психіатричної експертиз. Від родичів загиблого правоохоронці чекають домашній комп’ютер хлопчика — для проведення слідчих дій.
Нагадаємо, тіло хлопця знайшли на залізничних коліях 29 жовтня. У справі провели шість слідчих експериментів.