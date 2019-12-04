Стали відомі результаті судово-медичної експертизи у справі загибелі підлітка у Прилуках

КИЇВ. 4 грудня. УНН. З’явились результати судово-медичної експертизи у справі загибелі підлітка у Прилуках. Встановлено, що смерть хлопця настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження головного мозку, а версія, що його збив поїзд, була спростована. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації національної поліції України.