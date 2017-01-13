Стали відомі подробиці зіткнення мікроавтобуса і легковика у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Близько 7:50 у Хмельницькому сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса "Фольксваген" і автомобіля "ВАЗ". Внаслідок аварії було травмовано 8 людей, передає кореспондент УНН.
Як розповів кореспонденту УНН водій маршрутки Владислав, він їхав за маршрутом №41 в сторону Аеропорту. В цей час "Жигулі" розвернуло і "винесло" нам на зустрічну смугу.
"Водія "ВАЗ" викинуло к кабіни. Він трохи посидів на снігу, а потім його "швидка" забрала. В моїй маршрутці було 12 чи 15 пасажирів. 7 людей отримали травми. У двох дівчат розбиті носи і обличчя. Всіх забрали до лікарні. Винна, однозначно, ожеледиця. І ті служби, які б мали посипати дорогу", - розповів Владислав.
За інформацією поліції, всіх потерпілих доставлено до лікарні. Надано допомогу без госпіталізації. Водій автомобіля "ВАЗ" знаходиться в обласній лікарні на обстеженні.
Як повідомляв УНН, ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса сталася у Хмельницькому.