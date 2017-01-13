Стали известны подробности столкновения микроавтобуса и легковушки в Хмельницком

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Киев • УНН

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. Около 7:50 в Хмельницком произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса "Фольксваген" и автомобиля "ВАЗ". В результате аварии были травмированы 8 человек, передает корреспондент УНН.

Как рассказал корреспонденту УНН водитель маршрутки Владислав, он ехал по маршруту №41 в сторону Аэропорта. В это время "Жигули" развернуло и "вынесло" ему на встречную полосу.

"Водителя "ВАЗ" выбросило из кабины. Он немного посидел на снегу, а потом его "скорая" забрала. В моей маршрутке было 12 или 15 пассажиров. 7 человек получили травмы. У двух девушек разбиты носы и лица. Всех забрали в больницу. Виновата однозначно, гололедица. И те службы, которые должны посыпать дорогу", - рассказал Владислав.

По информации полиции, все пострадавшие доставлены в больницу. Оказана помощь без госпитализации. Водитель автомобиля "ВАЗ" находится в областной больнице на обследовании.

Как сообщал УНН, ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Хмельницком.

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