Стали відомі подробиці викрадення 16 милн грн на Закарпатті

ukru
27 березня, 18:53 • 72416 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 95939 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114848 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 123449 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 173705 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121911 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110238 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134090 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121301 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123408 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 35748 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 54208 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 49722 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 37799 перегляди
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 33165 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 72413 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 128562 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 173705 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199811 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 210610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85748 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116337 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142453 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132102 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162622 перегляди
Актуальне
Стали відомі подробиці викрадення 16 милн грн на Закарпатті

Стали відомі подробиці викрадення 16 милн грн на Закарпатті

Київ • УНН

 • 11547 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні, 11 квітня, відділ комунікації поліції Закарпатської області оприлюднив подробиці розбою, у результаті якого злочинна група заволоділа 16 млн грн, передає УНН.

"Так, у листопаді 2016 року на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік с.Ганьковиця Свалявського району декілька осіб влаштували засідку. Правоохоронці з′ясували, що один із злочинної групи знаходився на в’їзді в область, саме він повідомив, що на Закарпаття заїхала потрібна нападникам машина. Інший співучасник, отримавши інформацію телефоном, дав світловий сигнал решті про те, що авто наближається. Після цього учасники операції розклали на дорозі шипований спецзасіб для примусової зупинки транспорту. Машина пробила три колеса та з’їхала на узбіччя. Розбійники в масках та камуфляжній формі витягнули з салону двох чоловіків та почали їх бити. Водію вдалося втекти, пасажира — зв’язали, вдягнули мішок на голову. З салону авто нападники викрали 16 мільйонів гривень, забрали в потерпілих телефони та ключі від машини, щоб відтермінувати виклик поліції",- повідомили у правоохоронних органах.

За кілька днів після злочину оперативники знайшли залишки машини, на якій нападники прибули на місце події. Правоохоронці з’ясували, що злочинці придбали авто спеціально для вчинення розбою, а потім спалили його. Під час розслідування було зібрано доказову базу, встановлено особи учасників та обставини злочину.
За фактом розбою розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.187 ККУ (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Учасникам злочинної групи, яким вже оголосили про підозру, загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв УНН, підозрюваних у вчиненні розбою на 16 млн грн затримано на Закарпатті.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,991.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,111.45
Ethereum
$2,007.60