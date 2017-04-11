Стали відомі подробиці викрадення 16 милн грн на Закарпатті

"Так, у листопаді 2016 року на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік с.Ганьковиця Свалявського району декілька осіб влаштували засідку. Правоохоронці з′ясували, що один із злочинної групи знаходився на в’їзді в область, саме він повідомив, що на Закарпаття заїхала потрібна нападникам машина. Інший співучасник, отримавши інформацію телефоном, дав світловий сигнал решті про те, що авто наближається. Після цього учасники операції розклали на дорозі шипований спецзасіб для примусової зупинки транспорту. Машина пробила три колеса та з’їхала на узбіччя. Розбійники в масках та камуфляжній формі витягнули з салону двох чоловіків та почали їх бити. Водію вдалося втекти, пасажира — зв’язали, вдягнули мішок на голову. З салону авто нападники викрали 16 мільйонів гривень, забрали в потерпілих телефони та ключі від машини, щоб відтермінувати виклик поліції",- повідомили у правоохоронних органах.

За кілька днів після злочину оперативники знайшли залишки машини, на якій нападники прибули на місце події. Правоохоронці з’ясували, що злочинці придбали авто спеціально для вчинення розбою, а потім спалили його. Під час розслідування було зібрано доказову базу, встановлено особи учасників та обставини злочину.

За фактом розбою розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.187 ККУ (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Учасникам злочинної групи, яким вже оголосили про підозру, загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв УНН, підозрюваних у вчиненні розбою на 16 млн грн затримано на Закарпатті.