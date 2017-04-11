Стали известны подробности похищения 16 млн грн на Закарпатье

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72888 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110019 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168085 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123467 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120944 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114780 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105781 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107360 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103811 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158858 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стали известны подробности похищения 16 млн грн на Закарпатье

Стали известны подробности похищения 16 млн грн на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 11543 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня, 11 апреля, отдел коммуникации полиции Закарпатской области обнародовал подробности разбоя, в результате которого преступная группа завладела 16 млн грн, передает УНН.

"Так, в ноябре 2016 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко с.Ганьковиця Савеловского района несколько человек устроили засаду. Правоохранители выяснили, что один из преступной группы находился на въезде в область, именно он сообщил, что в Закарпатье заехала нужна нападающим машина. Другой соучастник, получив информацию по телефону, дал световой сигнал остальным о том, что авто приближается. После этого участники операции разложили на дороге шипованый спецсредство для принудительной остановки транспорта. Машина пробила три колеса и съехала на обочину. Разбойники в масках и камуфляжной форме вытащили из салона двух мужчин и начали их бить. Водителю удалось убежать, пассажира - связали, надели мешок на голову. Из салона авто нападавшие похитили 16 млн грн, забрали у потерпевших телефоны и ключи от машины, чтобы отсрочить вызов полиции", - сообщили в полиции.

Через несколько дней после преступления оперативники нашли остатки машины, на которой нападавшие прибыли на место происшествия. Правоохранители выяснили, что преступники приобрели авто специально для совершения разбоя, а затем сожгли его. В ходе расследования было собрано доказательную базу, установлены личности участников и обстоятельства преступления.

По факту разбоя начато уголовное производство по ч.2 ст.187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Участникам преступной группы, которым уже объявили о подозрении, грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал, подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержан в Закарпатье .

 

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