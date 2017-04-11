Стали известны подробности похищения 16 млн грн на Закарпатье

"Так, в ноябре 2016 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко с.Ганьковиця Савеловского района несколько человек устроили засаду. Правоохранители выяснили, что один из преступной группы находился на въезде в область, именно он сообщил, что в Закарпатье заехала нужна нападающим машина. Другой соучастник, получив информацию по телефону, дал световой сигнал остальным о том, что авто приближается. После этого участники операции разложили на дороге шипованый спецсредство для принудительной остановки транспорта. Машина пробила три колеса и съехала на обочину. Разбойники в масках и камуфляжной форме вытащили из салона двух мужчин и начали их бить. Водителю удалось убежать, пассажира - связали, надели мешок на голову. Из салона авто нападавшие похитили 16 млн грн, забрали у потерпевших телефоны и ключи от машины, чтобы отсрочить вызов полиции", - сообщили в полиции.

Через несколько дней после преступления оперативники нашли остатки машины, на которой нападавшие прибыли на место происшествия. Правоохранители выяснили, что преступники приобрели авто специально для совершения разбоя, а затем сожгли его. В ходе расследования было собрано доказательную базу, установлены личности участников и обстоятельства преступления.

По факту разбоя начато уголовное производство по ч.2 ст.187 УК (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Участникам преступной группы, которым уже объявили о подозрении, грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал, подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержан в Закарпатье .