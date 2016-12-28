Стали відомі подробиці смертельної ДТП на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Стали відомі потробиці трагічного ДТП на Хмельниччині. Сьогодні близько 19.00 у Старокостянтинівському районі неподалік повороту на село Губча сталося лобове зітнення маршрутного автобуса та автомобіля "Фольксваген Т4". Двоє людей загинуло, п'ятеро постраждало. Про це кореспонденту УНН розповіли у ГУНП в області.
Автобус марки "Еталон" з 25-ма пасажирами слідував за маршрутом "Рівне-Хмельницький". В результаті аварії 28-річний водій "Фольксвагена" та його 48-річна пасажирка (обоє - мешканці Шепетівського району) загинули на місці події.
За попередніми даними, ще п'ятеро осіб, серед яких одна пасажирка "Фольксвагена" та четверо пасажирів "Еталона" травмовані.
Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що автобус занесло на зустрічну смугу.
Як повідомляв УНН, мікроавтобус зіткнувся з автобусом на Хмельниччині, загинуло двоє людей.