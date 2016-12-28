Стали известны подробности смертельного ДТП в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Стали известны подробности трагического ДТП в Хмельницкой области. Сегодня около 19.00 в Староконстантиновском районе недалеко от поворота на село Губча произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса и автомобиля "Фольксваген Т4". Два человека погибли, пятеро пострадали. Об этом УНН корреспонденту рассказали в ГУНП в области.
Автобус марки "Эталон" с 25 пассажирами следовал по маршруту "Ровно-Хмельницкий". В результате аварии 28-летний водитель "Фольксвагена" и его 48-летняя пассажирка (оба - жители Шепетовского района) погибли на месте происшествия.
По предварительным данным, еще пять человек, среди которых одна пассажирка "Фольксвагена" и четверо пассажиров "Эталона" травмированы.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что автобус занесло на встречную полосу.
Как сообщал УНН, микроавтобус столкнулся с автобусом в Хмельницкой области, погибли два человека.