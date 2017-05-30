Стали відомі подробиці ДТП з пасажирським автобусом на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 травня. УНН. Внаслідок ДТП, у якому перекинувся пасажирський автобус під Мелітополем Запорізької області, постраждало загалом 12 осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
“Станом на 10:30 з різними ступенями тяжкості до міської лікарні госпіталізовано 9 осіб, 3 людей — до районної. Загалом постраждалих внаслідок ДТП 12 осіб. Решту відпустили додому”, — повідомили в обласному ДСНС.
Як стало відомо кореспонденту УНН з власних джерел, аварія сталась з вини водія вантажного мікроавтобусу Mercedes Sprinter. Водій не надав переваги пасажирському автобусу, внаслідок чого відбулось зіткнення та пасажирський Etalon перекинувся.
Нагадаємо, 30 травня вранці маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом на Запоріжжі.