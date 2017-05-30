Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом на Запорожье

"По состоянию на 10:30 с травмами различных степеней тяжести в городскую больницу госпитализированы 9 человек, 3 человека - в районную. Всего в результате ДТП пострадали 12 человек. Остальных отпустили домой", - сообщили в областном ГСЧС.

Как стало известно корреспонденту УНН из собственных источников, авария произошла по вине водителя грузового микроавтобуса Mercedes Sprinter. Водитель не предоставил преимущества пассажирскому автобусу, в результате чего произошло столкновение, и пассажирский Etalon перевернулся.

Напомним, 30 мая утром маршрутка столкнулась с микроавтобусом в Запорожье.