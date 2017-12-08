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Стали відомі можливі суперники "Динамо" у 1/16 фіналу ЛЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Після завершення баталій 6-го туру групового раунду Ліги Європи стали відомими усі учасники наступної стадії, а також їх розподіл перед майбутнім жеребкуванням 1/16 фіналу турніру, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

32 команди були розподілені до числа сіяних та несіяних. Київський колектив потрапив до сіяних і зустрінеться з одним із несіяних клубів. 

Потенційні суперники "Динамо": "АЕК", "Астана", "Борусія" Дортмунд, "Копенгаген", "Лудогорець", "Ліон", "Наполі", "Ніцца", "Олімпік", "Партизан", "Реал Сосьєдад", "Селтік", "Спартак", "Стяуа", "Црвена Звезда", "Естерсунд".

Додамо, що до сіяних команд увійшли: "Арсенал", "Аталанта", "Атлетік", "Атлетіко", "Брага", "Вікторія", "Вільяреал", "Зальцбург", "Зеніт", "Лаціо", "Лейпциг", "Локомотив", "Мілан", "Спортінг", "ЦСКА".

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Примітно, що один на одного не можуть потрапити команди з однієї групи і з однієї асоціації. Про решту обмеження буде оголошено перед початком жеребкування.

Відзначимо, що жеребкування пройде 11 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.

Нагадаємо, "Динамо" в заключному матчі Ліги Європи перемогло сербський "Партизан".

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