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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 1457 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14839 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94760 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109395 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129780 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106286 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 107974 просмотра

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Стали известны возможные соперники "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ

Стали известны возможные соперники "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ

Киев  •  УНН

 • 22538 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. После завершения баталий 6-го тура группового раунда Лиги Европы стали известны все участники следующей стадии, а также их распределение перед будущим жеребьевкой 1/16 финала турнира, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

32 команды были распределены в число сеяных и несеяных. Киевский коллектив попал в сеяных и встретится с одним из несеяных клубов.

Потенциальные соперники "Динамо": "АЭК", "Астана", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген", "Лудогорец", "Лион", "Наполи", "Ницца", "Олимпик", "Партизан", "Реал Сосьедад "," Селтик "," Спартак "," Стяуа "," Црвена Звезда "," Эстерсунд ".

Добавим, что к сеяных команд вошли: "Арсенал", "Аталанта", "Атлетик", "Атлетико", "Брага", "Виктория", "Вильярреал", "Зальцбург", "Зенит", " Лацио "," Лейпциг "," Локомотив "," Милан "," Спортинг "," ЦСКА ".

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Примечательно, что друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Об остальных ограничениях будет объявлено перед началом жеребьевки.

Отметим, что жеребьевка пройдет 11 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Напомним, "Динамо" в заключительном матче Лиги Европы победил сербский "Партизан".

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