Стали известны возможные соперники "Динамо" в 1/16 финала ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. После завершения баталий 6-го тура группового раунда Лиги Европы стали известны все участники следующей стадии, а также их распределение перед будущим жеребьевкой 1/16 финала турнира, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
32 команды были распределены в число сеяных и несеяных. Киевский коллектив попал в сеяных и встретится с одним из несеяных клубов.
Потенциальные соперники "Динамо": "АЭК", "Астана", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген", "Лудогорец", "Лион", "Наполи", "Ницца", "Олимпик", "Партизан", "Реал Сосьедад "," Селтик "," Спартак "," Стяуа "," Црвена Звезда "," Эстерсунд ".
Добавим, что к сеяных команд вошли: "Арсенал", "Аталанта", "Атлетик", "Атлетико", "Брага", "Виктория", "Вильярреал", "Зальцбург", "Зенит", " Лацио "," Лейпциг "," Локомотив "," Милан "," Спортинг "," ЦСКА ".
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Примечательно, что друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Об остальных ограничениях будет объявлено перед началом жеребьевки.
Отметим, что жеребьевка пройдет 11 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
Напомним, "Динамо" в заключительном матче Лиги Европы победил сербский "Партизан".