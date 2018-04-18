Стали відомі імена загиблих та постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" назвали імена 8 загиблих та 9 постраждалих внаслідок ДТП у Кривому Розі. Про це повідомила прес-служба компанії, передає УНН.
Як зазначається, усі загиблі, окрім однієї людини, були працівниками підприємства. Так, у ДТП загинули:
1. Коротич Алла Василівна, 1960 р.н., заточник ремонтно-механічного цеху № 3;
2. Соловей Марина Ядикарівна, 1972 р.н., бригадир управління складського господарства і підготовки продукції;
3. Стешенко Людмила Володимирівна, 1962 р.н., розмітник цеху металоконструкцій;
4. Славін Андрій Валерьєвич, 1977 р.н., заступник начальника цеху технічного водопостачання;
5. Маханов Олександр Володимирович, 1983 р.н., машиніст вагоноперекидача агломераційного цеху № 3;
6. Кукленко Михайло Іванович, 1961 р.н., токар ділянки з виготовлення деталей і запчастин ремонтного цеху;
7. Рак Сергій Вікторович, 1978 р.н., машиніст бурової установки рудоуправління;
8. Міщенко Віталій Вікторович, 1970 р.н., механік ділянки цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту.
Крім того, ще дев’ять працівників отримали травми різного ступеню важкості:
1. Луценко Віталій Сергійович, слюсар-ремонтник рудозбагачувальної фабрики № 1;
2. Григорчук Андрій Сергійович, електрослюсар з ремонту та обслуговуванню розподільних пристроїв цеху мереж і підстанцій;
3. Діденко Максим Юрійович, слюсар з ремонту рухливого складу (бригадир) управління залізничного транспорту;
4. Дем’яненко Юлія Петрівна, комірник рудозбагачувальної фабрики № 1;
5. Дворовий Костянтин Вікторович, слюсар-ремонтник рудозбагачувальної фабрики № 2;
6. Юрков Олексій Григорович, старший майстер з ремонту обладнання агломераційного цеху № 2; 7. Готиляк Олександр Васильович, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання агломераційного цеху № 2;
8. Кисельов Георгій Валентинович, машиніст екскаватора цеху технологічного автотранспорту;
9. Щегоцький Анатолій Петрович, водій автотранспортних засобів цеху пасажирського автотранспорту.
Нагадаємо, більшість постраждалих та загиблих внаслідок ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області були працівниками ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Як повідомляв УНН, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей.