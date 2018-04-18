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Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" назвали имена 8 погибших и 9 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге

Как отмечается, все погибшие, кроме одного человека, были работниками предприятия. Так, в ДТП погибли:

1. Коротич Алла Васильевна, 1960 г.р., заточник ремонтно-механического цеха № 3;
2. Соловей Марина Ядикаривна, 1972 г.р., бригадир управления складского хозяйства и подготовки продукции;
3. Стешенко Людмила Владимировна, 1962 г.р., разметчик цеха металлоконструкций;
4. Славин Андрей Валерьевич, 1977 г.р., заместитель начальника цеха технического водоснабжения;
5. Маханов Александр Владимирович, 1983 г.р., машинист вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3;
6. Кукленко Михаил Иванович, 1961 г.р., токарь участка по изготовлению деталей и запчастей ремонтного цеха;
7. Рак Сергей Викторович, 1978 г.р., машинист буровой установки рудоуправления;
8. Мищенко Виталий Викторович, 1970 г.р., механик участка цеха шламового хозяйства РОФ горного департамента.

Кроме того, еще девять работников получили травмы различной степени тяжести:

1. Луценко Виталий Сергеевич, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 1;
2. Григорчук Андрей Сергеевич, электрослесарь по ремонту и обслуживанию распределительных устройств цеха сетей и подстанций;
3. Диденко Максим Юрьевич, слесарь по ремонту подвижного состава (бригадир) управления железнодорожного транспорта;
4. Демьяненко Юлия Петровна, кладовщик рудообогатительной фабрики № 1;
5. Дворовый Константин Викторович, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 2;
6. Юрков Алексей Григорьевич, старший мастер по ремонту оборудования агломерационного цеха № 2; 7. Готиляк Александр Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования агломерационного цеха № 2;
8. Киселев Георгий Валентинович, машинист экскаватора цеха технологического автотранспорта;
9. Щегоцкий Анатолий Петрович, водитель автотранспортных средств цеха пассажирского автотранспорта.

Напомним, большинство пострадавших и погибших в результате ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области были работниками ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как сообщал УНН, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек.

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