Стали известны имена погибших и пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге

Как отмечается, все погибшие, кроме одного человека, были работниками предприятия. Так, в ДТП погибли:

1. Коротич Алла Васильевна, 1960 г.р., заточник ремонтно-механического цеха № 3;

2. Соловей Марина Ядикаривна, 1972 г.р., бригадир управления складского хозяйства и подготовки продукции;

3. Стешенко Людмила Владимировна, 1962 г.р., разметчик цеха металлоконструкций;

4. Славин Андрей Валерьевич, 1977 г.р., заместитель начальника цеха технического водоснабжения;

5. Маханов Александр Владимирович, 1983 г.р., машинист вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3;

6. Кукленко Михаил Иванович, 1961 г.р., токарь участка по изготовлению деталей и запчастей ремонтного цеха;

7. Рак Сергей Викторович, 1978 г.р., машинист буровой установки рудоуправления;

8. Мищенко Виталий Викторович, 1970 г.р., механик участка цеха шламового хозяйства РОФ горного департамента.

Кроме того, еще девять работников получили травмы различной степени тяжести:

1. Луценко Виталий Сергеевич, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 1;

2. Григорчук Андрей Сергеевич, электрослесарь по ремонту и обслуживанию распределительных устройств цеха сетей и подстанций;

3. Диденко Максим Юрьевич, слесарь по ремонту подвижного состава (бригадир) управления железнодорожного транспорта;

4. Демьяненко Юлия Петровна, кладовщик рудообогатительной фабрики № 1;

5. Дворовый Константин Викторович, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 2;

6. Юрков Алексей Григорьевич, старший мастер по ремонту оборудования агломерационного цеха № 2; 7. Готиляк Александр Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования агломерационного цеха № 2;

8. Киселев Георгий Валентинович, машинист экскаватора цеха технологического автотранспорта;

9. Щегоцкий Анатолий Петрович, водитель автотранспортных средств цеха пассажирского автотранспорта.

Напомним, большинство пострадавших и погибших в результате ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области были работниками ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как сообщал УНН, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек.