Стали відомі члени журі Євробачення-2017 від України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Від України, зокрема, оцінювати учасників “Євробачення-2017” будуть поет, призер конкурса дитячого Євробачення-2013 та інші, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку пісенного конкурсу.
“Від України оцінювати учасників будуть: відомий поет Юрій Рибчинський, 16-річна призер конкурса Дитяче Євробачення-2013 Софія Тарасова, композитор і аранжувальник Сергій Грачов, продюсер Яна Прядко і радіоведучий Серж Гагарін”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що судді дивляться другу генеральну репетицію, кожен із журі виставляє оцінки в прямому ефірі на супутниковому телеканалі.
Їх роботу контролює нотаріус і незалежні спостерігачі ЄМС. Кожен член журі повинен оцінити номер учасника, його вокал і пісню. Після голосування рейтинг журі оголошують спікери із кожної країни в прямому ефірі. У цьому році, як і в минулому, журі та телеглядачі оголосять свої бали окремо один від одного. Бали будуть визначені співвідношенням 50/50 від журі та телеглядачів.
Як повідомляв УНН, у продажу з’явилися комплексні квитки на всі шоу Євробачення-2017.