Стали известны члены жюри Евровидения-2017 от Украины

“От Украины оценивать участников будут: известный поэт Юрий Рыбчинский, 16-летняя призер конкурса Детское Евровидение-2013 София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что судьи смотрят генеральную репетицию, каждый из жюри выставляет оценки в прямом эфире на спутниковом телеканале.

Их работу контролирует нотариус и независимые наблюдатели ЕВС. Каждый член жюри должен оценить номер участника, его вокал и песню. После голосования рейтинг жюри объявляют спикеры из каждой страны в прямом эфире. В этом году, как и в прошлом, жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга. Баллы будут определены соотношением 50/50 от жюри и телезрителей.

Как сообщал УНН, в продаже появились комплексные билеты на все шоу Евровидения-2017.