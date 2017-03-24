Стала відома заявка збірної України на матч проти Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На сайті УЄФА з'явилася заявка збірної України на відбірковий матч Чемпіонату світу 2018 року проти Хорватії, передає УНН з посиланням на УЄФА.
З 27 гравців, яких взяв А.Шевченко на тренувальний збір до Австрії, четверо гравців, Роман Зозуля, Артем Федецький, Сергій Кривцов та Руслан Маліновський, не потрапили до заявки на сьогоднішній матч.
До заявки увійшли:
воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Денис Бойко;
захисники: Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Морозюк, Микола Матвієнко;
півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Руслан Ротань, Іван Петряк, Олександр Зінченко, Євген Коноплянка, Євген Шахов;
нападники: Артем Кравець, Євген Селезньов, Артем Бєсєдін.
Нагадаємо, А.Шевченко назвав пресинг головним завданням у грі з хорватами.