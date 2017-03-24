Стала известна заявка сборной Украины на матч против Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На сайте УЕФА появилась заявка сборной Украины на отборочный матч Чемпионата мира 2018 года против Хорватии, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Из 27 игроков, которых взял А.Шевченко на тренировочный сбор в Австрию, четверо игроков, Роман Зозуля, Артем Федецкий, Сергей Кривцов и Руслан Малиновский, не попали в заявку на сегодняшний матч.
В заявку вошли:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Денис Бойко;
защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Морозюк, Николай Матвиенко;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Руслан Ротань, Иван Петряк, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Евгений Шахов;
Нападающие: Артем Кравец, Евгений Селезнев, Артем Беседин.
Напомним, А.Шевченко назвал прессинг главной задачей в игре с хорватами.