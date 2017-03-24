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Стала известна заявка сборной Украины на матч против Хорватии

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. На сайте УЕФА появилась заявка сборной Украины на отборочный матч Чемпионата мира 2018 года против Хорватии, передает УНН со ссылкой на УЕФА.

Из 27 игроков, которых взял А.Шевченко на тренировочный сбор в Австрию, четверо игроков, Роман Зозуля, Артем Федецкий, Сергей Кривцов и Руслан Малиновский, не попали в заявку на сегодняшний матч.

В заявку вошли:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Денис Бойко;

защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Морозюк, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Руслан Ротань, Иван Петряк, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Евгений Шахов;

Нападающие: Артем Кравец, Евгений Селезнев, Артем Беседин.

Напомним, А.Шевченко назвал прессинг главной задачей в игре с хорватами.

Украинские Национальные Новости

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