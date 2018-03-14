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Стала відома попередня причина смерті Хокінга

Стала відома попередня причина смерті Хокінга

Київ • УНН

 • 18793 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. За попередньою інформацією The Huffington Post причиною смерті відомого британського фізика Стівена Хокінга, який помер сьогодні, 14 березня, стало ускладнення бокового аміотрофічного склерозу, передає УНН.

За даними видання, Хокінг помер "після ускладнень, викликаних аміотрофічним бічним склерозом, прогресуючим нейродегенеративним захворюванням".

Хворобу діагностували у вченого в 1963 році.

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Проте діти Хокінга відмовилися коментувати обставини його смерті, попросивши час на прощання з батьком.

"Ми глибоко засмучені тим, що наш улюблений батько сьогодні помер. Він був великим ученим і видатною людиною, чиї роботи і спадщина залишатимуться з нами на багато років", – сказано у заяві сім'ї Хокінга.

Нагадаємо, всесвітньо відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років.

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