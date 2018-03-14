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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 23896 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38624 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43628 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92523 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86740 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103099 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Стала известна предварительная причина смерти Хокинга

Стала известна предварительная причина смерти Хокинга

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. По предварительной информации The Huffington Post причиной смерти известного британского физика Стивена Хокинга, который скончался сегодня, 14 марта, стало осложнение бокового амиотрофического склероза, передает УНН.

По данным издания, Хокинг умер "после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием".

Болезнь диагностировали у ученого в 1963 году.

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Однако дети Хокинга отказались комментировать обстоятельства его смерти, попросив время на прощание с отцом.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие оставаться с нами на много лет", - говорится в заявлении семьи Хокинга.

Напомним, всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.

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