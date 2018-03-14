Стала известна предварительная причина смерти Хокинга
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По предварительной информации The Huffington Post причиной смерти известного британского физика Стивена Хокинга, который скончался сегодня, 14 марта, стало осложнение бокового амиотрофического склероза, передает УНН.
По данным издания, Хокинг умер "после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом, прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием".
Болезнь диагностировали у ученого в 1963 году.
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Однако дети Хокинга отказались комментировать обстоятельства его смерти, попросив время на прощание с отцом.
"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня умер. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие оставаться с нами на много лет", - говорится в заявлении семьи Хокинга.
Напомним, всемирно известный физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.