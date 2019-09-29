Стала відома попередня причина смерті експрезидента Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков за попередніми даними помер від двостороннього запалення легенів. Про це російському ТАСС повідомила дочка політика Маріанна Мєшкова, передає УНН.
“Причина смерті — двостороннє запалення легенів, але розтин ще не робили. У Туреччині не було належного догляду за ним, не було профілактики застоїв у легенях і пролежнів. Пішли застійні явища, плюс давали найсильніші антибіотики, які не практикуються в Росії, вони випалили всю флору”, — розповіла вона.
Мєшкова стверджує, що “з боку інсульту були поліпшення”, Юрій Мєшков навіть намагався спілкуватися.
“Ми не були готові, що він так швидко від нас піде. Наші лікарі зробили все можливе”, — розповіла Мєшкова.
Мєшков помер 29 вересня в підмосковному Красногорську.