Стала відома кількість реабілітованих Нацкомісією жертв тоталітарного режиму

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Національна комісія з реабілітації визнала повністю реабілітованими шість осіб, які постраждали від політичних репресій комуністичного та тоталітарного режимів в Україні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Українському інституті національної пам’яті (УІНП).