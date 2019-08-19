Стала відома кількість реабілітованих Нацкомісією жертв тоталітарного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Національна комісія з реабілітації визнала повністю реабілітованими шість осіб, які постраждали від політичних репресій комуністичного та тоталітарного режимів в Україні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Українському інституті національної пам’яті (УІНП).
"18 липня 2019 року та 1 серпня 2019 року відбулося засідання Національної комісії з реабілітації, на якому було прийнято рішення про визнання реабілітованими повністю таких осіб: І. Мирона, І. Верменича, О.О. Кухарчука, В. Кухарчук, К. Шель, Л. Шель", - йдеться у відповіді.
Також ухвалено рішення про відмову у визнанні реабілітованим О.П. Кухарчуку.
"Прийнято рішення про визнання потерпілими від репресій таких осіб: Л. Чуб, М. Садіка, О. Бугайчука, О. Оздена, Г. Чорної, О. Зайцевої, М. Мишка, В. Глейха, С. Андрусевича", - зазначається у відповіді.
Окрім того, було ухвалено рішення про направлення відповідей листами Національної комісії з реабілітації 13 особам про те, що вони є реабілітованими та, згідно з законодавством, не потребують додаткової або повторної реабілітації.
"Також, найближчим часом рішення Національної комісії з реабілітації будуть розміщенні на офіційному веб-сайті Інституту у порядку, визначеному законодавством щодо реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, 18 липня в Києві відбулося перше відкрите засідання Національної комісії з реабілітації, яка надає статус реабілітованих особам, постраждалим від політичних репресій комуністичного та тоталітарного режимів в Україні.