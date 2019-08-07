Стала відома кількість працівників Офісу Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Станом на 30 липня цього року в Офісі Президента України працює понад 140 працівників. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на інформаційний запит УНН.
“Згідно з наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, наданими до Державного управління справами, станом на 30 липня 2019 року на посади в Офіс Президента України призначено 142 працівники”, — йдеться у відповіді на запит.
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Нагадаємо, Державне управління справами веде переговори з виробником щодо виготовлення таблички “Офіс Президента України” для адміністративної будівлі на вул. Банковій, 11, яка має замінити нинішню “Адміністрація Президента України”.
Додамо, що 1 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.