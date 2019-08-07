Стала відома кількість працівників Офісу Президента України

“Згідно з наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, наданими до Державного управління справами, станом на 30 липня 2019 року на посади в Офіс Президента України призначено 142 працівники”, — йдеться у відповіді на запит.

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Нагадаємо, Державне управління справами веде переговори з виробником щодо виготовлення таблички “Офіс Президента України” для адміністративної будівлі на вул. Банковій, 11, яка має замінити нинішню “Адміністрація Президента України”.

Додамо, що 1 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.