Стала известна численность работников Офиса Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. По состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.
"Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис Президента Украины назначено 142 работники", - говорится в ответе на запрос.
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Напомним, Государственное управление делами ведет переговоры с производителем относительно изготовления таблички "Офис Президента Украины" для административного здания на ул. Банковой, 11, которое должно заменить нынешнюю "Администрация Президента Украины".
Добавим, что 1 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.