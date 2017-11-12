Стала відома кількість балістичних ракет на озброєнні ЗС РФ

"В даний час до складу угруповання РВСП входить близько 400 міжконтинентальних балістичних ракет з бойовими блоками різного класу і потужності", - заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія готова скоротити ядерний арсенал разом із США - МЗС РФ

Нагадаємо, 27 жовтня, Збройні Сили Російської Федерації провели масштабні військові навчання по управлінню Стратегічних ядерних сил. В ході навчань були залучені наземні, морські та авіаційні підрозділи ЗС РФ.