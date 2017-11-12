Стала відома кількість балістичних ракет на озброєнні ЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На озброєнні ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) Росії знаходяться близько 400 міжконтинентальних балістичних ракет. Про це розповів командувач РВСП Сергій Каракаєв повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"В даний час до складу угруповання РВСП входить близько 400 міжконтинентальних балістичних ракет з бойовими блоками різного класу і потужності", - заявив він.
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Нагадаємо, 27 жовтня, Збройні Сили Російської Федерації провели масштабні військові навчання по управлінню Стратегічних ядерних сил. В ході навчань були залучені наземні, морські та авіаційні підрозділи ЗС РФ.