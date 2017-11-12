Стало известно количество баллистических ракет на вооружении ВС РФ

"В настоящее время в состав группировки РВСН входит около 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками разного класса и мощности", - заявил он.

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Напомним, 27 октября, Вооруженные Силы Российской Федерации провели масштабные военные учения по управлению Стратегических ядерных сил. В ходе учений были привлечены наземные, морские и авиационные подразделения ВС РФ.