Стало известно количество баллистических ракет на вооружении ВС РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России находятся около 400 межконтинентальных баллистических ракет. Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В настоящее время в состав группировки РВСН входит около 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками разного класса и мощности", - заявил он.
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Напомним, 27 октября, Вооруженные Силы Российской Федерации провели масштабные военные учения по управлению Стратегических ядерных сил. В ходе учений были привлечены наземные, морские и авиационные подразделения ВС РФ.