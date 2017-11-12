Стало известно количество баллистических ракет на вооружении ВС РФ

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 36259 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 57825 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 66137 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 69653 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58828 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97594 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100627 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129410 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116065 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 153879 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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10 марта, 08:24 • 123665 просмотра
Актуальное
Стало известно количество баллистических ракет на вооружении ВС РФ

Стало известно количество баллистических ракет на вооружении ВС РФ

Киев  •  УНН

 • 37700 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России находятся около 400 межконтинентальных баллистических ракет. Об этом рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"В настоящее время в состав группировки РВСН входит около 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками разного класса и мощности", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия готова сократить ядерный арсенал вместе с США - МИД РФ

Напомним, 27 октября, Вооруженные Силы Российской Федерации провели масштабные военные учения по управлению Стратегических ядерных сил. В ходе учений были привлечены наземные, морские и авиационные подразделения ВС РФ.

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