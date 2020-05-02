Стала відома дата відновлення чемпіонату Данії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Чемпіонат Данії з футболу сезону 2019-20 років має відновитися наприкінці травня, повідомляє УНН з посиланням на сайт Датського футбольного союзу (DBU).
Глава “DBU” Йеспер Меллер заявив, що розраховує відновити сезон, який раніше був припинений через пандемію коронавірусу, 29 травня.
“З середини березня у DBU була чітка стратегія слідувати інструкціям влади по обмеженням, щоб уникнути поширення інфекції. Ми дотримуємося цієї стратегії. Ми були відповідальні, вели себе належним чином і діяли спільно і повинні продовжувати робити це, щоб відновити сезон в безпечних умовах. Вкрай важливо, щоб сезон в Суперлізі був знову запущений до 29 травня, щоб ми могли успішно завершити турнір. Відновимо змагання, як тільки отримаємо дозвіл уряду. Саме футбол може дати суспільству ентузіазм, необхідний під час історичної соціальної кризи”, — зізнався Меллер.
Додамо, що лідером після 24 турів змагань є “Мідтьюллан” з 62 очками. На 12 балів відстає “Копенгаген”.