Стала известна дата возобновления чемпионата Дании по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Чемпионат Дании по футболу сезона 2019-20 годов должен возобновиться в конце мая, сообщает УНН со ссылкой на сайт Датского футбольного союза (DBU).
Глава “DBU” Йеспер Меллер заявил, что рассчитывает восстановить сезон, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса, 29 мая.
“С середины марта в DBU была четкая стратегия следовать инструкциям властей из ограничений, чтобы избежать распространение инфекции. Мы придерживаемся этой стратегии. Мы были ответственны, вели себя должным образом и действовали совместно и должны продолжать делать это, чтобы восстановить сезон в безопасных условиях. Крайне важно, чтобы сезон в Суперлиге был вновь запущен до 29 мая, чтобы мы могли успешно завершить турнир. Восстановим соревнования, как только получим разрешение правительства. Именно футбол может дать обществу энтузиазм, необходимый во время исторической социального кризиса”, — признался Меллер.
Добавим, что лидером после 24 туров соревнований является “Мидтьюллан” с 62 очками. На 12 баллов отстает “Копенгаген”.