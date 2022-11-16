Стала грудою каміння: у Херсоні підірвали заміновану рашистами будівлю управління поліції

Цитата

"Чому потрібно бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти? Відповідь на відео. Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння.

Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо", - написав Клименко.

Додамо

За словами глави Нацполіції, завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав.

"Це головне. А стіни відбудуємо", - зазначив Клименко.

Крім того, за його словами, всього поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У звільненому Херсоні виявили ще одну катівню рашистів