Стала грудою каміння: у Херсоні підірвали заміновану рашистами будівлю управління поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українським вибухотехнікам довелось підірвати одну із будівель Головного управління поліції Херсонської області, яку замінували окупанти. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН.
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"Чому потрібно бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти? Відповідь на відео. Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння.
Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо", - написав Клименко.
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За словами глави Нацполіції, завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав.
"Це головне. А стіни відбудуємо", - зазначив Клименко.
Крім того, за його словами, всього поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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