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Стала грудою каміння: у Херсоні підірвали заміновану рашистами будівлю управління поліції

Стала грудою каміння: у Херсоні підірвали заміновану рашистами будівлю управління поліції

Київ • УНН

 • 330097 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Українським вибухотехнікам довелось підірвати одну із будівель Головного управління поліції Херсонської області, яку замінували окупанти. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає УНН.

Цитата

"Чому потрібно бути надзвичайно обережними і не поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти? Відповідь на відео. Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння.

Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо", - написав Клименко.

Додамо

За словами глави Нацполіції, завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав.

"Це головне. А стіни відбудуємо", - зазначив Клименко.

Крім того, за його словами, всього поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонщини. Вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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