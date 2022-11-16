Стало грудой камней: в Херсоне взорвали заминированное рашистами здание управления полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинским взрывотехникам пришлось взорвать одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области, которое заминировали оккупанты. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает УНН.
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"Почему нужно быть чрезвычайно осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты? Ответ на видео. Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней.
Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно", - написал Клименко.
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По словам главы Нацполиции, благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал.
"Это главное. А стены отстроим", – отметил Клименко.
Кроме того, по его словам, всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины. Изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
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