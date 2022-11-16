Стало грудой камней: в Херсоне взорвали заминированное рашистами здание управления полиции

Цитата

"Почему нужно быть чрезвычайно осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты? Ответ на видео. Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней.

Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно", - написал Клименко.

Добавим

По словам главы Нацполиции, благодаря сообразительности и сноровке наших взрывотехников никто не пострадал.

"Это главное. А стены отстроим", – отметил Клименко.

Кроме того, по его словам, всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины. Изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В освобожденном Херсоне обнаружили еще один застенок рашистов