"Сталь" розірвала контракт із півзахисником Е.Дансо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. ПФК "Сталь" та атакуючий півзахисник команди Еріксоном Дансо розірвали контракт з обопільної згоди. Про це інформує прес-служба команди з Кам'янського, передає УНН.
У складі української команди 27-річний нідерландець провів 8 матчів у чемпіонаті країни, 2 гри в Кубку і одну зустріч за U-21, відзначившись одним забитим м'ячем у кубковому поєдинку з "Іллічівцем".
Як повідомляв УНН, білорус Леонід Кучук став новим тренером "Сталі".