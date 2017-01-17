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"Сталь" розірвала контракт із півзахисником Е.Дансо

"Сталь" розірвала контракт із півзахисником Е.Дансо

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. ПФК "Сталь" та атакуючий півзахисник команди Еріксоном Дансо розірвали контракт з обопільної згоди. Про це інформує прес-служба команди з Кам'янського, передає УНН.

У складі української команди 27-річний нідерландець провів 8 матчів у чемпіонаті країни, 2 гри в Кубку і одну зустріч за U-21, відзначившись одним забитим м'ячем у кубковому поєдинку з "Іллічівцем".

Як повідомляв УНН, білорус Леонід Кучук став новим тренером "Сталі".

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