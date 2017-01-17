"Сталь" разорвала контракт с полузащитником Э.Дансо
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. ПФК "Сталь" и атакующий полузащитник команды Эриксон Дансо разорвали контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба команды из Каменского, передает УНН.
В составе украинской команды 27-летний голландец провел 8 матчей в чемпионате страны, 2 игры в Кубке и одну встречу с U-21, отметившись одним забитым мячом в кубковом поединке с "Ильичевцем".
Как сообщал УНН, белорус Леонид Кучук стал новым тренером "Стали".