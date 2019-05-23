Стаховський став фіналістом кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Перша ракетка України Сергій Стаховський виграв другий поєдинок відбіркового турніру до Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, повідомляє кореспондент УНН.
В середині і наприкінці першого сету Стаховський (6 сіяний) і білорус Володимир Ігнатік двічі обмінялися брейками. На тай-брейку сильнішим виявився киянин — 7:6 (2).
Реалізований брейк вже у першому геймі дозволив довести і другу партію в актив українцю — 6:4.
У фінальному раунді відбору українець зустрінеться з Олексієм Ватутіним з Росії (ATP 216).
Примітно, що киянин втретє поспіль виступить у фіналі відбіркового турніру до Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.