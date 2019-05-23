Стаховский стал финалистом квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выиграл второй поединок отборочного турнира к Открытому чемпионату Франции по теннису, сообщает корреспондент УНН.
В середине и в конце первого сета Стаховский (6 сеяный) и белорус Владимир Игнатик дважды обменялись брейками. На тай-брейке сильнее оказался киевлянин — 7:6 (2).
Реализованный брейк уже в первом гейме позволил довести и вторую партию в актив украинском — 6:4.
В финальном раунде отбора украинец встретится с Алексеем Ватутиным из России (ATP 216).
Примечательно, что киевлянин третий раз подряд выступит в финале отборочного турнира к Открытому чемпионату Франции по теннису.