Стаховський і Костюк виграли матчі на тенісних змаганнях у Плейфорді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На тенісних змаганнях у Плейфорді (Австралія) успішні виступи продемонстрували представники України Сергій Стаховський та Марта Костюк, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
15-річна українська тенісистка Марта Костюк (7-ма сіяна) успішно подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі ITF, обігравши за 2 години та 5 хвилин у фіналі відбору 17-річну Елізу Болтон з США (15) – 6:2, 4:6, 6:2.
Натомість Стаховський вийшов у другий раунд парних змагань. У стартовому матчі литовсько-український дует Беранкіс/Стаховський за 1 годину 8 хвилин переграв австралійсько-британської пару де-Вард/Кляйн – 6:2, 7:6 (6).
Зазначимо, що наступними суперниками Річардаса і Стаховського стане американська пара Макдональд/Пол.
Як повідомляв УНН, Світоліна з перемоги розпочала тенісний сезон 2018.