Стаховский и Костюк выиграли матчи на теннисных соревнованиях в Плейфорд

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (7-я сеяная) успешно преодолела квалификационный барьер на турнире ITF, обыграв по 2:00 и 5 минут в финале отбора 17-летнюю Элизу Болтон с США (15) - 6:2, 4:6, 6:2.

Зато Стаховский вышел во второй раунд парных соревнований. В стартовом матче литовско-украинский дуэт Беранкис/Стаховский за 1 час и 8 минут переиграл австралийско-британской пару де-Вард/Кляйн - 6:2, 7:6 (6).

Отметим, что следующими соперниками Ричардаса и Стаховского станет американская пара Макдональд/Пол.

Как сообщал УНН, Свитолина с победы начала теннисный сезон 2018.