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Стагнація алкогольного ринку триває: легальне виробництво спиртного знову скоротилося

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. У січні-травні поточного року в Україні було вироблено 5,2 млн дал. горілки, що на 15% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать статистичні дані, передає УНН.

Зокрема, у травні в Україні було вироблено 1 млн 153 тис. дал горілки.

Також, протягом звітного періоду, Україна скоротила виробництво коньяку - на 5%, до 743,3 тис. дал. Зокрема, у травні було вироблено 167 тис. дал відповідної продукції.

Виробництво шампанського в Україні також скоротилося. У січні-травні поточного року в Україні було вироблено 755 тис. дал. шампанського, що на 34% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Зокрема, у травні було вироблено 171,7 тис. дал. відповідного продукту.

Як писав УНН, протягом останніх трьох років ринок легального алкоголю в Україні переживає період глибокої стагнації. Лише за підсумками 2017 року виробництво офіційної горілки скоротилося приблизно на 20%.

Причини занепаду легальних виробників фахівці вбачають у недолугій податковій політиці держави, яка пішла на значне підвищення алкогольних акцизів, надавши таким чином тіньовим гравцям ринку карт-бланш для активного розвитку.

Загострилася ситуація через низьку купівельну спроможність громадян та неефективну боротьбу з "нелегалами" з боку правоохоронних органів.

У підсумку – рівень тіньового алкогольного ринку, за різними оцінками, наразі досягає позначки від 60% до 70%.

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