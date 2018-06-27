Стагнація алкогольного ринку триває: легальне виробництво спиртного знову скоротилося
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У січні-травні поточного року в Україні було вироблено 5,2 млн дал. горілки, що на 15% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Про це свідчать статистичні дані, передає УНН.
Зокрема, у травні в Україні було вироблено 1 млн 153 тис. дал горілки.
Також, протягом звітного періоду, Україна скоротила виробництво коньяку - на 5%, до 743,3 тис. дал. Зокрема, у травні було вироблено 167 тис. дал відповідної продукції.
Виробництво шампанського в Україні також скоротилося. У січні-травні поточного року в Україні було вироблено 755 тис. дал. шампанського, що на 34% менше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. Зокрема, у травні було вироблено 171,7 тис. дал. відповідного продукту.
Як писав УНН, протягом останніх трьох років ринок легального алкоголю в Україні переживає період глибокої стагнації. Лише за підсумками 2017 року виробництво офіційної горілки скоротилося приблизно на 20%.
Причини занепаду легальних виробників фахівці вбачають у недолугій податковій політиці держави, яка пішла на значне підвищення алкогольних акцизів, надавши таким чином тіньовим гравцям ринку карт-бланш для активного розвитку.
Загострилася ситуація через низьку купівельну спроможність громадян та неефективну боротьбу з "нелегалами" з боку правоохоронних органів.
У підсумку – рівень тіньового алкогольного ринку, за різними оцінками, наразі досягає позначки від 60% до 70%.